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Воронежский глава выразил соболезнования в связи с терактом ВСУ в Котовске

При ударе вражеских беспилотников по складу маркетплейса погибли семь человек.

Источник: АиФ Воронеж

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования в связи с трагедией в городе Котовск в соседней Тамбовской области.

В ночь на субботу, 18 июля, ВСУ при помощи беспилотников ударили по складу маркетплейса, после чего возник пожар. В результате атаки семь человек погибли, ещё 25 получили ранения.

«От имени всех воронежцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, главе Тамбовской области Евгению Первышову, всем жителям региона», — написал глава региона в своём канале в мессенджере МАКС.

Александр Гусев также добавил, что помимо моральной поддержки, власти всегда готовы оказать соседям необходимую практическую помощь.

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