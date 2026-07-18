Омич задержал вора, залезшего к нему в гараж в лыжной шапке

Житель Москаленского района позвонил в полицию после того, как задержал подозрительного человека. Неизвестный выходил из гаража, причём его одежда совершенно не соответствовала погоде: на нём были зимняя лыжная шапка с прорезями для глаз и перчатки. Хозяин дома вызвал правоохранителей и удерживал злоумышленника до их приезда.
На допросе задержанный признался, что заметил незапертый гараж и решил украсть оттуда инструменты и ценные вещи, чтобы потом продать их. В ходе расследования выяснилось, что фигурант, ранее уже судимый за похожие преступления, причастен ещё к двум кражам из автомобилей в Москаленках.
Первое преступление он совершил в декабре 2025 года: на безлюдной улице заметил припаркованный у частного дома автомобиль «Лифан Солано» с открытой водительской дверью и похитил из салона кошелёк, в котором находилось 20 тысяч рублей. Вторую кражу он осуществил весной этого года — из автомобиля «ГАЗель», припаркованного у дома и принадлежащего местному фермерскому хозяйству, он украл 48 тысяч рублей.
Следователь ОМВД России по Москаленскому району возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Как сообщили в пресс-службе полиции, подозреваемый полностью возместил причинённый ущерб.