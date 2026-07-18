Омич задержал вора, залезшего к нему в гараж в лыжной шапке

Первое преступление он совершил в декабре 2025 года: на безлюдной улице заметил припаркованный у частного дома автомобиль «Лифан Солано» с открытой водительской дверью и похитил из салона кошелёк, в котором находилось 20 тысяч рублей. Вторую кражу он осуществил весной этого года — из автомобиля «ГАЗель», припаркованного у дома и принадлежащего местному фермерскому хозяйству, он украл 48 тысяч рублей.