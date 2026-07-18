В Москве мошенники обманули пенсионерку на 34,5 миллиона рублей

В ведомстве рассказали, что 74-летняя женщина получила сообщение о некой задолженности и перешла по прилагаемой ссылке. Позже ей пришло смс о входе в ее аккаунт «Госуслуг» с номерами для связи. Перезвонив по указанным номерам, женщина попала к «специалистам», которые сообщили об оформлении от ее имени кредитов.