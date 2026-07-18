В Москве мошенники обманули пенсионерку на 34,5 миллиона рублей

В ведомстве рассказали, что 74-летняя женщина получила сообщение о некой задолженности и перешла по прилагаемой ссылке. Позже ей пришло смс о входе в ее аккаунт «Госуслуг» с номерами для связи. Перезвонив по указанным номерам, женщина попала к «специалистам», которые сообщили об оформлении от ее имени кредитов.
Мошенники убедили пенсионерку установить мессенджер, где с ней по видеосвязи связался лжесиловик в форме, показавший удостоверение. Он запугал женщину уголовным преследованием и «разъяснил», что все сбережения необходимо поместить в «специальную казначейскую ячейку», предварительно уточнив точную сумму.
«Пенсионерка рассказала звонившему обо всех своих счетах и имеющихся дома сбережениях. После этого, действуя по указанию мошенников, женщина в течение недели последовательно снимала со своих счетов и передавала курьерам деньги. Общий ущерб превысил 34,5 миллиона рублей», — говорится в официальном канале ведомства на платформе «Макс».
Установление всех обстоятельств хищения на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре, заключили в надзорном ведомстве.