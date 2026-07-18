Силы ПВО за неделю уничтожили 207 беспилотников на подлете к Москве

«В период с 20.30 11 июля по 08.30 18 июля в направлении Московского региона летели 1892 беспилотника. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 207 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
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