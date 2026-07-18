Трамвай с новым кузовом столкнулся с легковушкой в центре Иркутска

IrkutskMedia, 18 июля. ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля произошло на улице Горького в Иркутске. Обновленный не так давно общественный транспорт столкнулся с иномаркой на перекрестке. В результате аварии оказалось парализовано движение трамваев в одну сторону. Подробности происшествия, а также информация о возможных пострадавших уточняются.
Напомним, что накануне, 17 июля, произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Степана Разина и Свердлова в Иркутске. В результате столкновения двух автомобилей оказались перекрыты трамвайные пути.