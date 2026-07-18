Аферисты выманили у 73-летней пенсионерки из Боготола почти 10 млн рублей

Аферист убедил испуганную пенсионерку в том, что теперь она — фигурантка дела о пособничестве терроризму, которой грозит пожизненное лишение свободы. Согласившись «сотрудничать» с псевдоправоохранителями, женщина не стала обращаться в полицию. Лжесотрудник Центробанка, вскоре вышедший на связь с гражданкой, уверил её, что в учреждении проводится внутренняя проверка по выявлению мошенников.