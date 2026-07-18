Аферисты выманили у 73-летней пенсионерки из Боготола почти 10 млн рублей

73-летняя жительница Боготола отдала псевдосиловикам 9,8 млн рублей, испугавшись угроз.
Как рассказали в прокуратуре, в июне женщине позвонил человек, назвавшийся сотрудником ФСБ, и сообщил о том, что мошенники перевели с её счёта деньги запрещённой организации.
Аферист убедил испуганную пенсионерку в том, что теперь она — фигурантка дела о пособничестве терроризму, которой грозит пожизненное лишение свободы. Согласившись «сотрудничать» с псевдоправоохранителями, женщина не стала обращаться в полицию. Лжесотрудник Центробанка, вскоре вышедший на связь с гражданкой, уверил её, что в учреждении проводится внутренняя проверка по выявлению мошенников.
По указке злоумышленников пенсионерка в течение нескольких дней снимала деньги в банкоматах Боготола и отделении банка в Ачинске.
«Всего со счетов женщина обналичила более 9 млн руб. Крупные суммы, упакованные в пакеты и перемотанные скотчем, пенсионерка передавала неизвестным в Кемерово и Боготоле по заранее оговоренным паролям. Взамен курьеры вручали ей конверты с флеш-картами», — отметили в прокуратуре.
Забрав у жительницы Боготола все накопления, аферисты не остановились и придумали новый способ влияния: начали внушать женщине, что некие мошенники пытаются лишить её квартиры и для сохранения жилплощади нужно собрать около 2 млн руб. Гражданка заняла деньги у дочери, знакомых и соседки. Злоумышленникам она отдала порядка 700 тыс. руб.
«Я поверила звонившим, так как они общались грамотно, речь была поставленная. Голоса были без акцента», — пояснила потерпевшая правоохранителям.
Позже пенсионерке стали поступать угрозы физической расправы от аферистов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.