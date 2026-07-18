Дело о смерти Екатерины Панфиловой в Новосибирске закрыли через 5 лет

Смерть 30-летней Екатерины Панфиловой остаётся одной из самых загадочных историй Новосибирска. Девушка пропала 21 февраля 2021 года из съёмного дома в Дзержинском районе. К её поискам подключились сотрудники полиции и волонтёры, однако тело Екатерины обнаружили лишь спустя пять месяцев — в овраге недалеко от посёлка Рыбачий, где оно было скрыто под слоем бетона. Несмотря на расследование, спустя пять лет никто не понёс наказания за её смерть, сообщает КП-Новосибирск.