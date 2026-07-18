Дело о смерти Екатерины Панфиловой в Новосибирске закрыли через 5 лет

Смерть 30-летней Екатерины Панфиловой остаётся одной из самых загадочных историй Новосибирска. Девушка пропала 21 февраля 2021 года из съёмного дома в Дзержинском районе. К её поискам подключились сотрудники полиции и волонтёры, однако тело Екатерины обнаружили лишь спустя пять месяцев — в овраге недалеко от посёлка Рыбачий, где оно было скрыто под слоем бетона. Несмотря на расследование, спустя пять лет никто не понёс наказания за её смерть, сообщает КП-Новосибирск.
Екатерина переехала в Новосибирск в 2016 году. Многие знали ее как зоозащитницу — она брала животных на передержку и помогала бездомным питомцам. Когда девушка перестала выходить на связь, родственники обратились в полицию. Особое беспокойство вызывало то, что Екатерина страдала сахарным диабетом и ежедневно нуждалась в инъекциях инсулина.
Во время поисков выяснилось, что девушка скрывала от близких часть своей жизни. Родным она рассказывала, что работает в салоне красоты, однако следователи обнаружили ее анкету на сайте эскорт-услуг, где она представлялась под именем Стелла.
После исчезновения девушки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. В ходе расследования были допрошены знакомые Екатерины, в том числе владелец компании по производству шоколада и кондитерских изделий Алексей*.
Во время допроса мужчина рассказал, что в феврале приехал к Екатерине и обнаружил её уже мёртвой. Вместо того чтобы вызвать скорую помощь или полицию, он, по данным следствия, вывез тело в овраг, где оставил его и впоследствии залил бетоном.
Как позднее установили следователи, причиной смерти девушки стал приступ, вызванный сахарным диабетом. По словам матери Екатерины, расследование было проведено полностью, а обстоятельства трагедии восстановлены.
Поскольку смерть не носила криминального характера, а российское законодательство не предусматривает отдельной уголовной ответственности за сокрытие тела умершего при отсутствии иных составов преступления, уголовное дело было прекращено.
*Имя изменено.