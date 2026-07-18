Через пенсионеров отмывали деньги подпольных казино: в Челябинске мошенники придумали фантастическую историю, чтобы оправдаться

В Челябинске в суд передали уголовное дело двух кемеровчан о мошенничестве. По версии следствия, мужчины помогли украсть у пенсионеров из нескольких регионов России 10 млн рублей. Один из обвиняемых работал курьером телефонной мошеннической схемы, второй вел наблюдение за передачей денег.