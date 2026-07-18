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Через пенсионеров отмывали деньги подпольных казино: в Челябинске мошенники придумали фантастическую историю, чтобы оправдаться

В Челябинске под суд отправятся аферисты, отобравшие у пенсионеров 10 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске в суд передали уголовное дело двух кемеровчан о мошенничестве. По версии следствия, мужчины помогли украсть у пенсионеров из нескольких регионов России 10 млн рублей. Один из обвиняемых работал курьером телефонной мошеннической схемы, второй вел наблюдение за передачей денег.

Сами обвиняемые выдвинули иную версию. По словам мужчин, они участвовали в отмывании денег от игр в подпольном казино. Средства якобы обналичивали через счета пенсионеров.

— Выдвинутая обвиняемыми версия опровергнута собранными в ходе следствия доказательствами, — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.