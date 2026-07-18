Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электропоезд сбил мужчину на перегоне в Новосибирске

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В Новосибирске утром 18 июля на перегоне станций Новосибирск-Главный — Новосибирск-Южный электропоезд травмировал мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Пострадавший пересекал железнодорожные пути вне пешеходного перехода перед приближающимся поездом, игнорируя правила безопасности. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчину доставили в больницу с травмами.

Материалы переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проверки.