Житель Петербурга получил три года колонии за удар ножом в спину

Инцидент произошел поздней ночью у жилого дома на проспекте Металлистов. По версии осужденного, к нему подошли двое неизвестных, потребовали ценные вещи и пригрозили расправой. Тот продемонстрировал нож и попросил незнакомцев отойти. Когда мужчины стали отступать, один из них подобрал с земли дорожное ограждение, бросил в оппонента и попал по руке. В ответ на это осужденный догнал обидчика и ударил его ножом со спины в область ребер. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.