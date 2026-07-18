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«Чёрная вдова» атаковала школьника-волгоградца: как спасись от каракурта

В Волгоградской области каракурт укусил подростка. «Чёрная вдова» напала на школьника неожиданно. От укуса паука его спасали в токсикологическом центре.

В Центр острых отравлений волгоградской 25-й больницы доставили 15-летнего подростка из Калачевского района. Его укусил ядовитый паук каракурт, известный в народе как «черная вдова». Это уже седьмой случай с начала лета.

Укус пришёлся в стопу. Почти сразу школьник почувствовал острую жгучую боль, которая стремительно распространилась от ноги к животу и пояснице. Начались проблемы с дыханием.

Врачи Калачевской ЦРБ связались с областным токсикологическим центром 25-й больницы, и подростка экстренно перевезли в Волгоград. Медики оценили его состояние как тяжёлое: затруднённое дыхание, судороги, сильная потливость, давление до 180/100 и пульс до 120 ударов в минуту.

Благодаря своевременной помощи сейчас подросток находится в удовлетворительном состоянии, хотя небольшая болезненность в ногах и пояснице остаётся. Сам он признался: этот случай стал для него серьёзным уроком — раньше он только слышал о таких историях, но никогда не думал, что окажется на месте пострадавшего.

Врачи напоминают: главный признак укуса каракурта — это резкая, невыносимая боль, которая возникает мгновенно. Если вы почувствовали нечто подобное, немедленно обращайтесь за помощью.

Чтобы защитить себя от каракурта, нужно:

проверять обувь перед тем, как её надеть, особенно если она хранилась в частном доме, сарае или на даче — пауки часто у в ней прячутся;

не приближаться к пауку — у каракурта есть защитная реакция;

при укусе сразу вызывать скорую или отправляться в ближайшее медучреждение, а лучше — напрямую в токсикологический центр 25-й больницы, его телефон — 8−903−377−88−11.

Ранее двух тонущих детей удалось спасти на Ахтубе в Волжском.