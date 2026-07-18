«Чёрная вдова» атаковала школьника-волгоградца: как спасись от каракурта

Благодаря своевременной помощи сейчас подросток находится в удовлетворительном состоянии, хотя небольшая болезненность в ногах и пояснице остаётся. Сам он признался: этот случай стал для него серьёзным уроком — раньше он только слышал о таких историях, но никогда не думал, что окажется на месте пострадавшего.