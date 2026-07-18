В Ленобласти накрыли домашнюю нарколабораторию

Свой бизнес-план партнеры развернули в Кировском районе. Вместо того чтобы сдавать свободные метры, хозяин дома решил использовать их под запрещенное производство, отведя под «цех» часть жилых комнат и гараж. Клиентская база, судя по ассортименту, ожидалась внушительная. При обыске оперативники обнаружили настоящий склад: 11 контейнеров, 73 канистры с жидкостями и 16 пакетов. В четырех из них находилось почти 20 килограммов прекурсора. Это особо крупный размер.