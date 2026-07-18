Под Минском Land Rover сбил лося, столкнулся с другой машиной и вылетел в кювет

Авария произошла примерно в 23.05 в пятницу, 17 июля. На трассе М-1 недалеко от деревни Обчак Минского района 35-летний минчанин на Land Rover сбил лося. Дикое животное внезапно выбежало на проезжую часть и после столкновения с ним, Land Rover въехал в попутный Ford, за рулем которого находился 42-летний гродненец. После этого внедорожник оказался за пределами проезжей части, где врезался в дерево и опрокинулся.