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Под Минском Land Rover сбил лося, столкнулся с другой машиной и вылетел в кювет

В Минском районе Land Rover после наезда на лося влетел в другое авто и опрокинулся в кювете.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе в жесткое ДТП из-за лося попал Land Rover. Подробности рассказали в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла примерно в 23.05 в пятницу, 17 июля. На трассе М-1 недалеко от деревни Обчак Минского района 35-летний минчанин на Land Rover сбил лося. Дикое животное внезапно выбежало на проезжую часть и после столкновения с ним, Land Rover въехал в попутный Ford, за рулем которого находился 42-летний гродненец. После этого внедорожник оказался за пределами проезжей части, где врезался в дерево и опрокинулся.

В ДТП водитель Land Rover получил травмы и был госпитализирован.

Проводится проверка.

Тем временем «Белоруснефть» высказалась о лимитах на бензин и лимитах топлива в стране.

Еще президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с топливом в Беларуси и регионе.

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