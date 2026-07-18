Под Минском Land Rover сбил лося, столкнулся с другой машиной и вылетел в кювет

В Минском районе в жесткое ДТП из-за лося попал Land Rover. Подробности рассказали в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла примерно в 23.05 в пятницу, 17 июля. На трассе М-1 недалеко от деревни Обчак Минского района 35-летний минчанин на Land Rover сбил лося. Дикое животное внезапно выбежало на проезжую часть и после столкновения с ним, Land Rover въехал в попутный Ford, за рулем которого находился 42-летний гродненец. После этого внедорожник оказался за пределами проезжей части, где врезался в дерево и опрокинулся.
В ДТП водитель Land Rover получил травмы и был госпитализирован.
Проводится проверка.
Тем временем «Белоруснефть» высказалась о лимитах на бензин и лимитах топлива в стране.
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