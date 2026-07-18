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Госавтоинспекция озвучила версию о причинах смертельного ДТП в Сергиевском районе

Госавтоинспекция Самарской области озвучила версию о причинах ДТП на 1082 км трассы М-5 в Сергиевском районе, в котором погибли три человека и двое пострадали.

Источник: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

По предварительным данным, 31-летний водитель фуры MAN совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль Skoda Octavia, который остановился на проезжей части из-за проведения дорожных работ. От удара легковушка налетела на Hyundai Creta, а грузовик ударил Skoda Kodiaq, после чего произошло возгорание всех четырех автомобилей.

Напомним, в результате происшествия на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи погибло три пассажира из них двое несовершеннолетних, двое человек получили телесные повреждения.

В настоящее время на месте ДТП работает средственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.