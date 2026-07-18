Госавтоинспекция озвучила версию о причинах смертельного ДТП в Сергиевском районе

По предварительным данным, 31-летний водитель фуры MAN совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль Skoda Octavia, который остановился на проезжей части из-за проведения дорожных работ. От удара легковушка налетела на Hyundai Creta, а грузовик ударил Skoda Kodiaq, после чего произошло возгорание всех четырех автомобилей.