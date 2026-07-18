Скандал в поезде Атырау — Актобе: проводник задним числом оформил проезд умершему безбилетнику

«По его итогам в тот же день были расторгнуты трудовые договоры с двумя проводниками вагона и начальником поезда. Начальнику Актюбинского участка и инструктору производственного обучения объявлены дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора. В отношении руководящего состава филиала “Западный” также будут приняты строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до расторжения трудовых договоров», — добавили в компании.