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Пожар уничтожил половину домовладения и машину в Воронежской области

Еще один автомобиль и сарай соседей сильно обгорели.

В городе Борисоглебск Воронежской области утром 18 июля вспыхнул пожар в частном доме на улице Рабоче-крестьянская. По данным ГУ МЧС по области, огонь охватил стену жилого дома, надворную постройку, полностью уничтожил Ford Focus I повредил краску на автомобиле ВАЗ-2115. После этого пламя перебросилось на надворную постройку соседнего домовладения.

Для борьбы с пожаром на место прибыли 8 человек службы спасения и две единицы техники.

К счастью, пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

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