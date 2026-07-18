Три новых лесных пожара вспыхнули в регионах Казахстана

По данным ведомства в Telegram-канале, по одному лесному пожару произошло в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в государственном национальном природном парке «Баянаул» в Павлодарской области.
«Для оперативного обнаружения и ликвидации очагов возгорания были задействованы сотрудники государственной лесной охраны, силы и средства РГП “Казавиалесоохрана”, а также при необходимости подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям. Работы по локализации и полной ликвидации лесных пожаров продолжаются. Ситуация находится под постоянным контролем», — заверили в Минэкологии.
В связи с сохраняющейся высокой пожарной опасностью в ряде регионов страны казахстанцев призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности при пребывании в лесах и на природе, не допускать разведения костров в запрещенных местах и проявлять максимальную осторожность.