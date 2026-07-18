Три новых лесных пожара вспыхнули в регионах Казахстана

«Для оперативного обнаружения и ликвидации очагов возгорания были задействованы сотрудники государственной лесной охраны, силы и средства РГП “Казавиалесоохрана”, а также при необходимости подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям. Работы по локализации и полной ликвидации лесных пожаров продолжаются. Ситуация находится под постоянным контролем», — заверили в Минэкологии.