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В Петербурге машина полиции попала в ДТП

В Петербурге машина полиции попала в ДТП, двух полицейских госпитализировали.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в субботу в Приморском районе Санкт-Петербурга, госпитализированы двое правоохранителей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, около 14.55 мск на Планерной улице 26-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris при развороте не уступила дорогу и столкнулась с полицейским автомобилем, который ехал в попутном направлении.

«В результате ДТП двое полицейских с различными травмами госпитализированы», — говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, добавили в ГУМВД.