В Ленинградской области двух человек задержали по подозрению в убийстве

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Двоих мужчин задержали по подозрению в жестоком убийстве своего знакомого, тело которого они расчленили на семь частей, расфасовали по пакетам и сбросили в карьер, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.