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В Ленинградской области двух человек задержали по подозрению в убийстве

В Ленинградской области двух человек задержали по подозрению в жестоком убийстве.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Двоих мужчин задержали по подозрению в жестоком убийстве своего знакомого, тело которого они расчленили на семь частей, расфасовали по пакетам и сбросили в карьер, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.

В начале мая СК сообщил об обнаружении пяти пакетов с человеческими останками в канаве в Ленобласти. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проведенная генетическая экспертиза установила, что останки принадлежат уроженцу Омской области 1993 года рождения.

«В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий… на территории Челябинской области задержаны житель Курской области 1986 года рождения и уроженец Челябинской области 1973 года рождения», — сообщает пресс-служба СУ СК.

Следствием установлено, что злоумышленники в квартире по Пражской улице в городе Кудрово Всеволожского района на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему нанесли последнему множественные удары в область жизненно важных органов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

После этого они расчленили тело потерпевшего на семь частей, разложили их по пяти полиэтиленовым пакетам и вывезли в канаву, расположенную вдоль лесного массива в пяти километрах от карьера Мяглово.

Подозреваемым предъявлено обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору). По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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