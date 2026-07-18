Мужчина убил отчима и год заставлял мать спать с его трупом

Австралиец убил отчима, больше года скрывал его тело и заставлял страдавшую деменцией мать спать рядом с мумифицированными останками супруга. За это суд приговорил 51-летнего Николу Голема к девяти годам лишения свободы, сообщает People.
По данным следствия, отчим Голема, 69-летний Томислав Немеш, после падения оказался прикован к постели, впал в кому и умер. Мужчина признал вину в непредумышленном убийстве и надругательстве над телом умершего. Точную причину смерти установить так и не удалось.
После смерти отчима Голем не сообщил о случившемся властям и оставил тело в доме. Пользуясь тем, что его мать страдала деменцией, он убеждал ее, что муж жив, спит или постепенно идет на поправку. В результате женщина еще 14 месяцев продолжала спать рядом с телом супруга, не подозревая, что тот давно умер.
Мумифицированные останки мужчины обнаружили сотрудники социальных служб. Судья Ребекка Трестон заявила, что Голем сознательно воспользовался болезнью матери и лишил ее возможности достойно проститься с мужем.
Несмотря на назначенный девятилетний срок, Голем сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.
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