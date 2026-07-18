Мужчина убил отчима и год заставлял мать спать с его трупом

После смерти отчима Голем не сообщил о случившемся властям и оставил тело в доме. Пользуясь тем, что его мать страдала деменцией, он убеждал ее, что муж жив, спит или постепенно идет на поправку. В результате женщина еще 14 месяцев продолжала спать рядом с телом супруга, не подозревая, что тот давно умер.