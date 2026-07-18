В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области сохраняется воздушная тревога. Подробности о целях ударов и возможных разрушениях пока не приводились.
Ранее сообщалось, что в Сумах на севере Украины прогремел взрыв, и в части области объявлена воздушная тревога. В Запорожье также слышны взрывы. Детали происшествий и возможные цели ударов не приводятся.
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Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше