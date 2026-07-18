Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В субботу в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «24» в своём Telegram-канале. Что именно повреждено, не уточняется.

Источник: Life.ru

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области сохраняется воздушная тревога. Подробности о целях ударов и возможных разрушениях пока не приводились.

Ранее сообщалось, что в Сумах на севере Украины прогремел взрыв, и в части области объявлена воздушная тревога. В Запорожье также слышны взрывы. Детали происшествий и возможные цели ударов не приводятся.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.
Читать дальше