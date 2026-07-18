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Минэкологии не выявило загрязнения воздуха в Электростали после удара ВСУ

Передвижная мобильная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг» за 6 часов работы не зафиксировала загрязнений воздуха в Электростали и Богородском. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.

Источник: Life.ru

«По данным с постов контроля атмосферного воздуха в этих городских округах превышений установленных нормативов не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Максимальные концентрации сероводорода составили до 0,8 предельно допустимой концентрации, диоксида азота — до 0,5 ПДК. Концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали 0,2 ПДК.

Напомним, что в Ногинске после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на нефтебазе. Из-за возгорания срочно эвакуировали родильный дом и жильцов соседней многоэтажки. Пострадали 26 человек.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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