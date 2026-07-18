Минэкологии не выявило загрязнения воздуха в Электростали после удара ВСУ

«По данным с постов контроля атмосферного воздуха в этих городских округах превышений установленных нормативов не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Максимальные концентрации сероводорода составили до 0,8 предельно допустимой концентрации, диоксида азота — до 0,5 ПДК. Концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали 0,2 ПДК.
Напомним, что в Ногинске после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на нефтебазе. Из-за возгорания срочно эвакуировали родильный дом и жильцов соседней многоэтажки. Пострадали 26 человек.
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