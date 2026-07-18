Мэр Пухов: Энергодар продолжает жить, несмотря на атаки ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар продолжает жить, несмотря на атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Максим Пухов. По его словам, удары уже привели к нарушениям поставок топлива, продовольствия, строительных материалов и других товаров первой необходимости.