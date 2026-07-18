Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сухая трава вспыхнула рядом с трассой «Таврида» в Симферопольском районе Крыма

В Симферопольском районе полностью потушили пожар рядом с трассой «Таврида».

Источник: МЧС России по РК

В Симферопольском районе Крыма спасатели МЧС России потушили природный пожар. Сообщение о возгорании сухой растительности недалеко от трассы «Таврида» вблизи села Белоглинка поступило оперативным службам днем 18 июля.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит сухая трава и кустарник. Из-за жаркой и сухой погоды пламя стремительно распространялось.

— Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС России и администрации района удалось стабилизировать ситуацию, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму.

В 17:30 открытое горение было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила 10 гектаров. Всего к тушению привлекались 54 человека и 12 единиц техники от территориальной подсистемы РСЧС. Пострадавших и угрозы населенным пунктам не было.

В 19:20 удалось полностью ликвидировать последствия пожара.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше