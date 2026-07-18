Сухая трава вспыхнула рядом с трассой «Таврида» в Симферопольском районе Крыма

Прибывшие на место пожарные установили, что горит сухая трава и кустарник. Из-за жаркой и сухой погоды пламя стремительно распространялось.
— Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС России и администрации района удалось стабилизировать ситуацию, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму.
В 17:30 открытое горение было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила 10 гектаров. Всего к тушению привлекались 54 человека и 12 единиц техники от территориальной подсистемы РСЧС. Пострадавших и угрозы населенным пунктам не было.
В 19:20 удалось полностью ликвидировать последствия пожара.
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