Жених изнасиловал гостью своей свадьбы в первую брачную ночь

Жителя американского штата Кентукки обвинили в изнасиловании гостьи в ночь собственной свадьбы. По версии следствия, после торжества мужчина надругался над женщиной, которая приехала на праздник и осталась ночевать вместе с другими гостями, сообщает People.
38-летнему Закари Праути предъявили обвинения в изнасиловании, сексуальном насилии и ряде других преступлений. Расследование началось после того, как в полицию поступило сообщение из больницы Геттисберга, где пострадавшая проходила медицинское освидетельствование.
Женщина рассказала следователям, что накануне присутствовала на свадьбе Праути, употребляла алкоголь и планировала переночевать в доме вместе с другими гостями. По ее словам, когда остальные разошлись спать, жених остался с ней наедине, поцеловал без ее согласия, а затем продолжил приставания в другой комнате. После этого она потеряла сознание.
Проснувшись утром, женщина обнаружила себя в незнакомой спальне. Ее одежда лежала на полу, а произошедшее ночью она вспомнить не смогла. После случившегося она обратилась за медицинской помощью.
Следователи получили образец ДНК подозреваемого и направили его на экспертизу. По данным полиции, результаты совпали с образцами, изъятыми во время обследования потерпевшей. Сам Праути отказался давать показания.
Мужчина уже предстал перед судом и был освобожден под залог в размере 50 тысяч долларов. Следующее заседание по делу назначено на август.
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