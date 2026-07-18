Жених изнасиловал гостью своей свадьбы в первую брачную ночь

Женщина рассказала следователям, что накануне присутствовала на свадьбе Праути, употребляла алкоголь и планировала переночевать в доме вместе с другими гостями. По ее словам, когда остальные разошлись спать, жених остался с ней наедине, поцеловал без ее согласия, а затем продолжил приставания в другой комнате. После этого она потеряла сознание.