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Шестилетняя девочка утонула в озере Песчаном в Увельском округе

Ребенок находился у водоема без присмотра взрослых.

Источник: 1obl.ru

Сегодня, 18 июля, в Увельском округе произошла трагедия на воде: в озере Песчаном утонула шестилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Известно, что девочка вместе с другими детьми гуляла на берегу озера без присмотра взрослых. В какой-то момент она отправилась купаться и не вернулась. Некоторое время спустя ее тело заметили отдыхающие в трех метрах от берега.

«Тело ребенка передано полицейским. Проводятся все необходимые следственные мероприятия», — добавили в ведомстве.

Ранее в реке Урал утонул 12-летний мальчик. Установлено, что он купался в необорудованном месте.

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