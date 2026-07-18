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Количество пострадавших при атаке дронов ВСУ в Подмосковье выросло до 61

Количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по Московской области достигло 61 человека. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по Московской области достигло 61 человека. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он уточнил, что из числа пострадавших 20 человек получили амбулаторную помощь, 31 находится в состоянии средней тяжести, а девять — в тяжелом. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения.

— Благодарю врачей, фельдшеров, сотрудников скорой помощи и спасательных служб за профессионализм и оперативность. Мы на связи со всеми пострадавшими. Всем им и семье погибшего мужчины обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку, — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Ночью 18 июля украинские дроны атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров один человек погиб.

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