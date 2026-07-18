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Вертолет Ми-2 сельхозназначения упал в Краснодарском крае, пилот погиб

Сельскохозяйственный вертолет Ми-2 потерпел крушение около станицы Калининской в Краснодарском крае. Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Сельскохозяйственный вертолет Ми-2 потерпел крушение около станицы Калининской в Краснодарском крае. Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

По предварительным данным, воздушное судно упало в двух километрах от западной окраины станицы во время проведения работ по обработке полей. Пилот вертолета погиб. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются, передает ТАСС.

Зимой на территории горнолыжного курорта «Ашатли Парк» в Бардымском районе Пермского края потерпел крушение двухместный частный вертолет. Пилот воздушного судна погиб на месте, а пассажиру удалось выжить.

Позднее в Сети появилась видеозапись с места крушения — на нем очевидец выносит пострадавшего из-под обломков упавшего воздушного судна.