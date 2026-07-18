На Кубани упал вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения упал во время обработки полей в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«В двух километрах от станицы Калининской (в районе западной окраины) при проведении обработки полей произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения… Вследствие крушения погиб пилот воздушного судна», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».
Уточняется, что произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен.
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