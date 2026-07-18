Сотрудники Центра медицины катастроф приехали в Тамбов к раненым после атаки ВСУ

По сведениям пресс-службы администрации, при ударах украинских дронов погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и три женщины — от 20 до 45 лет. Кроме того, есть еще 25 пострадавших: 16 из них мужчины от 27 до 60 лет и 9 женщин от 18 до 53 лет.