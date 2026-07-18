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Сотрудники Центра медицины катастроф приехали в Тамбов к раненым после атаки ВСУ

Сотрудники Центра медицины катастроф прибыли в Тамбовскую область по указу главы Минздрава РФ.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Центра медицины катастроф приехали в Тамбовскую область для оказания помощи раненым после атаки ВСУ на склады Wildberries в Котовске. Об этом рассказала в «Максе» администрация правительства региона.

«По распоряжению министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко в Тамбов дополнительно прибыли специалисты федерального Центра медицины катастроф с необходимым оборудованием», — следует из публикации.

По сведениям пресс-службы администрации, при ударах украинских дронов погибли четверо мужчин в возрасте от 40 до 58 лет и три женщины — от 20 до 45 лет. Кроме того, есть еще 25 пострадавших: 16 из них мужчины от 27 до 60 лет и 9 женщин от 18 до 53 лет.

Напомним, что ночью 18 июля в Тамбовской области беспилотники ВСУ напали на город Котовск, где находится логистический центр Wildberries. Вражеские устройства атаковали компанию, когда там работали люди. В итоге на месте скончались семь сотрудников. Основательница Wildberries Татьяна Ким заверила, что всем семьям пострадавшим будет оказана материальная и медицинская помощь.

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