В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2: погиб пилот

В Краснодарском крае произошло крушение вертолета Ми-2, используемого в сельскохозяйственных целях. О данном инциденте 18 июля проинформировали в региональном управлении МЧС.
«Оперативная информация о крушении воздушного судна», — говорится в сообщении.
Воздушное судно потерпело крушение в двух километрах от станицы Калининской, у западной границы населенного пункта. Падение вертолета случилось в ходе выполнения работ по обработке полей. В результате происшествия возник пожар, охвативший территорию площадью 20 квадратных метров.
Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оперативно потушили возгорание. Как уточнили в экстренных службах, пилот вертолета погиб. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины авиационного происшествия.