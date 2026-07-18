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В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2: погиб пилот

Сельскохозяйственный вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае во время обработки полей.

Источник: РИА "Новости"

В Краснодарском крае произошло крушение вертолета Ми-2, используемого в сельскохозяйственных целях. О данном инциденте 18 июля проинформировали в региональном управлении МЧС.

«Оперативная информация о крушении воздушного судна», — говорится в сообщении.

Воздушное судно потерпело крушение в двух километрах от станицы Калининской, у западной границы населенного пункта. Падение вертолета случилось в ходе выполнения работ по обработке полей. В результате происшествия возник пожар, охвативший территорию площадью 20 квадратных метров.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оперативно потушили возгорание. Как уточнили в экстренных службах, пилот вертолета погиб. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины авиационного происшествия.

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