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МЧС: На Кубани рухнул вертолет Ми-2, пилот погиб

Вертолет упал во время обработки полей.

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2 сельхозназначения, пилот погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

«В 2 км от станицы Калининской (в районе западной окраины) при проведении обработки полей произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента погиб пилот воздушного судна.

Как писал сайт KP.RU, 24 июня этого года в Славянском районе на Кубани произошло падение вертолета. Западное МСУТ на транспорте СК РФ направило следователей к месту крушения. Инцидент произошел вблизи хутора Прикубанский. В ЕДДС Славянского района сообщали, что пилот рухнувшего вертолета Ми-2 погиб.

Позднее СК отметил, что причиной крушения стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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