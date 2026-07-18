МЧС: На Кубани рухнул вертолет Ми-2, пилот погиб

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2 сельхозназначения, пилот погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
«В 2 км от станицы Калининской (в районе западной окраины) при проведении обработки полей произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате инцидента погиб пилот воздушного судна.
Как писал сайт KP.RU, 24 июня этого года в Славянском районе на Кубани произошло падение вертолета. Западное МСУТ на транспорте СК РФ направило следователей к месту крушения. Инцидент произошел вблизи хутора Прикубанский. В ЕДДС Славянского района сообщали, что пилот рухнувшего вертолета Ми-2 погиб.
Позднее СК отметил, что причиной крушения стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.