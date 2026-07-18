Беспилотную опасность объявили в Московской области

Опасность атаки беспилотников вечером в субботу, 18 июля, объявили в Московской области. РСЧС призвала местных жителей по возможности оставаться дома, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Представители службы также предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета.
— Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге, — говорится в сообщении службы.
Ночью 18 июля украинские дроны атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров ранения получил 61 человек, один погиб.
Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким сообщила, что семьи работников Wildberries, погибших при ударе ВСУ, получат от компании два миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии — один миллион рублей. Она добавила, что компания «прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки».