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Воробьёв: 61 человек пострадал при атаке украинских БПЛА на Московскую область

В результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье в ночь на 18 июля пострадал 61 человек. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьёв в своём канале в «Максе».

По уточнённым данным, 20 человек получили помощь амбулаторно и были отпущены. 31 пострадавший находится в состоянии средней тяжести, ещё девять — в тяжёлом. Все они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

Губернатор добавил, что у большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения. Ранее сообщалось об одном погибшем в Электростали. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Напомним, что минувшей ночью в результате атаки беспилотников на Подмосковье погиб один человек, а среди поражённых объектов оказался логистический склад в Электростали. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, 30 пострадавших были госпитализированы в больницы Московской области и федеральные клиники. Состояние семерых из них оценивается как тяжёлое, остальные получили травмы средней тяжести, а ещё шестерым помощь оказали амбулаторно. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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