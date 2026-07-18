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Департамент транспорта Москвы опроверг сообщения о неправомерном штрафе в метро

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Информация, что контролеры ГКУ «Организатор перевозок» незаконно оштрафовали пассажирку метро из-за прошедшего вместе с ней постороннего пассажира, не соответствует действительности. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«По информации ГКУ “Организатор перевозок”, вечером 20 июня на станции метро “ЦСКА” Большой кольцевой линии выявили пассажира, совершившего проход без оплаты. В ходе беседы установили, что прошедшие вдвоем по одной валидации пассажиры — мать и несовершеннолетняя дочь», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве напомнили, что дети до семи лет имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, однако пассажиры должны быть готовы при необходимости подтвердить возраст ребенка. Для детей от семи лет требуется отдельный проездной билет, в том числе карта «Тройка» или карта москвича.

Кроме того, в департаменте транспорта отметили, что в соответствии с правилами пользования Московским метрополитеном контролеры вправе требовать предъявления проездного документа и удостоверения личности для оформления материалов об административном правонарушении. При этом сотрудники не изымают транспортные или банковские карты, а лишь фиксируют номер проездного документа в постановлении.

В ведомстве также предупредили, что за активное противодействие действиям контролеров граждане могут быть привлечены к административной ответственности и призвали пассажиров доверять только официальной информации о правилах оплаты проезда.