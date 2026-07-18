Департамент транспорта Москвы опроверг сообщения о неправомерном штрафе в метро

Кроме того, в департаменте транспорта отметили, что в соответствии с правилами пользования Московским метрополитеном контролеры вправе требовать предъявления проездного документа и удостоверения личности для оформления материалов об административном правонарушении. При этом сотрудники не изымают транспортные или банковские карты, а лишь фиксируют номер проездного документа в постановлении.