Двое жителей Кудрово убили и расчленили мужчину, а затем бросили тело в канаву

Двое жителей Кудрово убили мужчину, а затем расчленили тело, упаковали останки в пять пакетов и вывезли их в лесной массив. Преступление было совершено в июле 2025 года. Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ленинградской области.
— Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности обвиняемых и других возможно причастных лиц, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
Ранее мужчина убил сестру в квартире дома на Знаменской улице в Москве. Он решил избавиться от улик и расчленил женщину. Части ее останков подозреваемый расфасовал по пакетам, а остальные смыл в унитаз. Правоохранители возбудили уголовное дело. Почему убийцу удалось задержать благодаря начальнику погибшей — в материале «Вечерней Москвы».