Двое жителей Кудрово убили и расчленили мужчину, а затем бросили тело в канаву

Двое жителей Кудрово убили мужчину, а затем расчленили тело, упаковали останки в пять пакетов и вывезли их в лесной массив. Преступление было совершено в июле 2025 года. Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ленинградской области.