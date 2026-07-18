На Кубани упал и загорелся сельскохозяйственный Ми-2, пилот погиб

«18.07.2026 в двух километрах от станицы Калининской (в районе западной окраины) при проведении обработки полей произошло падение вертолета МИ-2 сельскохозяйственного назначения. В следствии крушения произошло возгорание на площади 20 квадратных метров», — говорится в сообщении.
СК на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее в Надымском районе Ямала параплан с людьми рухнул прямо на линию электропередачи над автомобильной трассой. Момент аварии попал на видео. Пострадал один человек. Транспортная прокуратура начала проверку.
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