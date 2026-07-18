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Силы ПВО сбили 123 украинских дрона в небе над Россией 18 июля

Отечественные системы противовоздушной обороны с начала дня в субботу, 18 июля, сбили 123 дрона Вооруженных сил Украины над территорией регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отечественные системы противовоздушной обороны с начала дня в субботу, 18 июля, сбили 123 дрона Вооруженных сил Украины над территорией регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым, — передает ТАСС.

Ночью 18 июля украинские дроны атаковали два логистических центра Wildberries в Московской и Тамбовской областях. На складе в Котовске погибли семь человек, работавших в ночную смену, еще 25 пострадали. В Электростали же на складе площадью больше 360 тысяч квадратных метров ранения получили 61 человек, один погиб.

Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким сообщила, что семьи работников Wildberries, погибших при ударе ВСУ, получат от компании два миллиона рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии — один миллион рублей. Она добавила, что компания «прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки».

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