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11-летняя девочка погибла в бассейне из-за того, что ее волосы засосало в слив

11-летняя девочка погибла во время семейного отдыха в Италии из-за того, что ее длинные волосы затянуло в слив бассейна.

11-летняя девочка погибла во время семейного отдыха в Италии из-за того, что ее длинные волосы затянуло в слив бассейна. Ребенок оказался под водой и не смог выбраться, несмотря на попытки отдыхающих освободить ее, сообщает People.

Трагедия произошла 14 июля на территории пляжного курорта Bagni Segesta в городе Сестри-Леванте. Девочка по имени Аличе приехала на отдых вместе с семьей из Милана. Во время купания ее волосы попали в сливное отверстие бассейна и запутались в нем.

Очевидцы заметили, что ребенок долго не появляется на поверхности, и бросились на помощь. Однако вытащить девочку сразу не удалось — волосы оказались крепко затянуты в слив. Прибывшие медики провели сердечно-легочную реанимацию, после чего пострадавшую вертолетом доставили в детскую больницу имени Гаслини в Генуе. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.

После трагедии министр гражданской защиты и морской политики Италии Нелло Музумечи призвал ужесточить требования к безопасности общественных и частных бассейнов. По его словам, за последние месяцы в стране произошло уже несколько смертельных случаев с детьми в бассейнах, поэтому власти намерены ускорить рассмотрение законопроекта, предусматривающего дополнительные меры безопасности.

Прокуратура Генуи начала расследование по статье о непредумышленном причинении смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить все обстоятельства произошедшего.

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