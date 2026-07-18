11-летняя девочка погибла в бассейне из-за того, что ее волосы засосало в слив

Очевидцы заметили, что ребенок долго не появляется на поверхности, и бросились на помощь. Однако вытащить девочку сразу не удалось — волосы оказались крепко затянуты в слив. Прибывшие медики провели сердечно-легочную реанимацию, после чего пострадавшую вертолетом доставили в детскую больницу имени Гаслини в Генуе. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.