Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов в Московской области превысило 60 человек.

Источник: РИА "Новости"

На платформе «Макс» он написал: «По уточненной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал 61 человек».

Как уточнил Воробьев, 57 пострадавших находятся в Электростали, еще четверо — на территории Ногинска. Девять человек госпитализированы в тяжелом состоянии, у 31 пациента состояние оценивается как средней тяжести. Амбулаторная помощь была оказана 20 пострадавшим.

Губернатор добавил, что у большинства пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги, а также отравление продуктами горения.

Минувшей ночью украинские дроны атаковали склад Wildberries в Электростали, в результате чего один человек погиб. Также при падении беспилотника произошло возгорание нефтебазы в Ногинске.

Кроме того, атаке подвергся склад Wildberries в городе Котовске Тамбовской области. Согласно имеющимся данным, жертвами этого удара стали семь человек, еще 25 получили ранения.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам террористических актов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше