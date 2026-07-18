Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло

На платформе «Макс» он написал: «По уточненной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал 61 человек».
Как уточнил Воробьев, 57 пострадавших находятся в Электростали, еще четверо — на территории Ногинска. Девять человек госпитализированы в тяжелом состоянии, у 31 пациента состояние оценивается как средней тяжести. Амбулаторная помощь была оказана 20 пострадавшим.
Губернатор добавил, что у большинства пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги, а также отравление продуктами горения.
Минувшей ночью украинские дроны атаковали склад Wildberries в Электростали, в результате чего один человек погиб. Также при падении беспилотника произошло возгорание нефтебазы в Ногинске.
Кроме того, атаке подвергся склад Wildberries в городе Котовске Тамбовской области. Согласно имеющимся данным, жертвами этого удара стали семь человек, еще 25 получили ранения.
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