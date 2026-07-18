За день системы ПВО сбили 123 беспилотника ВСУ над регионами РФ

«Перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым», — сказали там.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл количество украинских БПЛА, сбитых при полёте в сторону столицы за минувшую неделю. По его словам, речь идёт о 1892 дронах. Часть из них уничтожили в непосредственной близости от города.
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