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Один человек погиб и четверо пострадали при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом

Дрон Вооруженных сил Украины ударил по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое Белгородской области. Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, получили ранения. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Дрон Вооруженных сил Украины ударил по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое Белгородской области. Один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, получили ранения. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

— К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина. Приношу искренние соболезнования семье и близким погибшего. Мы не простим террористам из Киева ни одну нашу жертву. Также пострадали четыре мирных жителя, — сообщил врио главы Белгородской области в своем Telegram-канале.

Незадолго до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что обломки сбитого дрона ВСУ упали на палубу судна в Финском заливе. Никто не пострадал.

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