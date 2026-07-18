Возбуждено уголовное дело после крушения вертолета на Кубани

Уголовное дело возбуждено после крушения вертолёта Ми-2 в Краснодарском крае. Пилот погиб. Об этом сообщили в Западном МСУТ СК РФ.
Авария произошла в районе станицы Калининской. Вертолёт выполнял авиационно-химические работы и потерпел крушение. О гибели пилота ранее сообщили в региональном главке МЧС.
«Краснодарским следственным отделом на транспорте вoзбуждено уголовное дело по признакам преступления, прeдусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Статья касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вoздушного транспорта, повлёкшего по неосторожности смерть человека.
Следователи осматривают место падения машины, рассматривают различные версии произошедшего и проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств трагедии.