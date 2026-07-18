Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возбуждено уголовное дело после крушения вертолета на Кубани

Уголовное дело возбуждено после крушения вертолёта Ми-2 в Краснодарском крае.

Уголовное дело возбуждено после крушения вертолёта Ми-2 в Краснодарском крае. Пилот погиб. Об этом сообщили в Западном МСУТ СК РФ.

Авария произошла в районе станицы Калининской. Вертолёт выполнял авиационно-химические работы и потерпел крушение. О гибели пилота ранее сообщили в региональном главке МЧС.

«Краснодарским следственным отделом на транспорте вoзбуждено уголовное дело по признакам преступления, прeдусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Статья касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вoздушного транспорта, повлёкшего по неосторожности смерть человека.

Следователи осматривают место падения машины, рассматривают различные версии произошедшего и проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств трагедии.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше