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СКР возбудил дело после крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения разбился в 2 км от станицы Калининской в Краснодарском крае. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК), сообщила пресс-служба ведомства.

Вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения разбился в 2 км от станицы Калининской в Краснодарском крае. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК), сообщила пресс-служба ведомства.

Крушение произошло при обработке полей, пилот погиб. На месте падения начался пожар площадью 20 кв. м, который оперативно ликвидировали. Следователи сейчас осматривают место крушения. Региональная прокуратура проводит проверку.