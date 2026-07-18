СКР возбудил дело после крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения разбился в 2 км от станицы Калининской в Краснодарском крае. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК), сообщила пресс-служба ведомства.