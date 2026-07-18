В Белгородской области при атаке ВСУ на автобус погиб человек

«Вражеский дрон нанес очередной подлый удар по пассажирскому автобусу — в этот раз в поселке Дубовое. К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина. Также пострадали четыре мирных жителя», — написал он.
Как уточнил Шуваев, 16-летняя девушка с осколочным ранением бедра находится в детской областной клинической больнице. «Трое других пострадавших находятся в городской больнице № 2 г. Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них — в крайне тяжелом состоянии. У женщины предварительно диагностировали акубаротравму, она проходит обследование», — добавил он.