Военные США погибли под ударом иранских ракет в Иордании

В результате удара иранскими баллистическими ракетами и беспилотниками по базе «Муваффак Салти» в Иордании погибли минимум двое американских военнослужащих. Это подтвердили представители Центрального командования вооруженных сил США в социальной сети Х*.
Согласно заявлению, инцидент произошел 17 июля, когда военнослужащие США, дислоцированные на территории Иордании, находились при исполнении служебных обязанностей.
Еще четверо американских солдат получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в местные медицинские учреждения. Судьба еще одного военного на текущий момент остается неизвестной.
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