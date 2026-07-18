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Военные США погибли под ударом иранских ракет в Иордании

На базе «Муваффак Салти» в Иордании погибли двое американских военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

В результате удара иранскими баллистическими ракетами и беспилотниками по базе «Муваффак Салти» в Иордании погибли минимум двое американских военнослужащих. Это подтвердили представители Центрального командования вооруженных сил США в социальной сети Х*.

Согласно заявлению, инцидент произошел 17 июля, когда военнослужащие США, дислоцированные на территории Иордании, находились при исполнении служебных обязанностей.

Еще четверо американских солдат получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в местные медицинские учреждения. Судьба еще одного военного на текущий момент остается неизвестной.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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