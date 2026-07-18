ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области

Как отметил чиновник, «серьезно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания. Нанесен существенный ущерб инфраструктуре». При этом он подчеркнул, что пострадавших среди работников предприятия нет.
Иные обстоятельства произошедшего не раскрываются. «Компания принимает все необходимые меры», — добавил глава региона.
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