Перекрытие дорог в Ногинске сохранится до полного тушения пожара на нефтебазе

В Ногинске сохраняется перекрытие нескольких дорог и перекрёстков. Причина — продолжающийся пожар на нефтебазе, где накануне упал беспилотник. Об этом сообщил глава Богородского городского округа Денис Семенов в своём канале.
«Перекрытие ряда дорог и перекрёстков временно сохраняется до полного устранения пожара», — написал он.
На месте развёрнута магистральная рукавная линия, по которой подают воду пожарным подразделениям.
Возгорание на территории нефтебазы произошло в субботу.
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