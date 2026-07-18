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Перекрытие дорог в Ногинске сохранится до полного тушения пожара на нефтебазе

В Ногинске сохраняется перекрытие нескольких дорог и перекрёстков.

В Ногинске сохраняется перекрытие нескольких дорог и перекрёстков. Причина — продолжающийся пожар на нефтебазе, где накануне упал беспилотник. Об этом сообщил глава Богородского городского округа Денис Семенов в своём канале.

«Перекрытие ряда дорог и перекрёстков временно сохраняется до полного устранения пожара», — написал он.

На месте развёрнута магистральная рукавная линия, по которой подают воду пожарным подразделениям.

Возгорание на территории нефтебазы произошло в субботу.

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