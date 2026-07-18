Мирного жителя ранило при ударе дрона ВСУ по АЗС в курском Льгове

Ранее в посёлке Дубовое Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. Из-за этого удара один мужчина погиб на месте. Ещё четверо мирных жителей получили ранения. Среди раненых числится 16-летняя девушка с осколочным ранением бедра. Врачи доставили её в областную детскую клиническую больницу.