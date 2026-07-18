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Мирного жителя ранило при ударе дрона ВСУ по АЗС в курском Льгове

Вооружённые силы Украины нанесли удар по автозаправочной станции во Льгове Курской области. В результате атаки пострадал мирный житель. Губернатор региона Александр Хинштейн поделился подробностями инцидента.

«Очередная атака ВСУ на АЗС. В городе Льгове из-за удара по заправке ранен местный житель 1971 года рождения», — написал Хинштейн.

У 55-летнего мужчины врачи обнаружили слепые осколочные ранения левой ноги. Медики сразу оказали ему необходимую помощь. Сейчас врачи готовят мужчину к транспортировке в Курск.

Ранее в посёлке Дубовое Белгородской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. Из-за этого удара один мужчина погиб на месте. Ещё четверо мирных жителей получили ранения. Среди раненых числится 16-летняя девушка с осколочным ранением бедра. Врачи доставили её в областную детскую клиническую больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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