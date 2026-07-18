Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при атаках БПЛА ВСУ на территорию ДНР

Два мирных жителя погибли, ещё один человек получил ранения в результате атак украинских беспилотников на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

По его словам, удары были зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах — Дебальцево, Шахтёрске и Горловке.

«Два человека погибли, ещё один мирный житель республики пострадал сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — сообщил Пушилин.

Глава региона не уточнил дополнительные обстоятельства произошедшего. На местах работают экстренные службы, специалисты устанавливают последствия атак.

Ранее Life.ru писал, что атака беспилотников в подмосковной Электростали привела к гибели человека и массовым ранениям. После ночного удара пострадали 37 жителей, часть из них была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше